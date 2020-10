Julia Wieniawa w modnych botkach na jesień 2020 i swetrze za 1700 złotych

Julia Wieniawa już poczuła jesienno-zimowe trendy! Robi się coraz zimniej, dlatego jak najszybciej każda z nas powinna zainwestować w nowe, cieplejsze elementy garderoby. Numer jeden, który bez wątpliwości powinien znaleźć się w twojej szafie, to ciepły sweter - najlepiej golf, który będzie chronił przed zimnem również waszą szyję - wiele modeli znajdziecie w sieciówkach, takich jak: H&M, Zara czy Reserved. Naszą uwagę zwrócił jednak inny model. Spójrzcie sami!

Swetry na jesień 2020

Julia Wieniawa połączyła szare poszarpane jeansy (Top Shop) z ciepłym golfem. Całość jest niezwykle uniwersalna - z powodzeniem możesz założyć taki zestaw na jesienny spacer, do pracy lub na spotkanie z przyjaciółmi. Modnie, a co najważniejsze ciepło! Oversizowy sweter, na który zdecydowała się Julia, to projekt Victorii Beckham. Niestety nie należy do najtańszych - możecie go kupić za 1779 złotych na Zalando.

Mat. pras. Zalando

Botki na jesień 2020 - postaw na karmelowe sztyblety

Julia Wieniawa postawiła na klasyczne brązowe botki. Jak widzicie, świetnie pasują do poszarpanych szarych jeansów. My proponujemy wam zdecydować się na sztyblety, które możecie połączyć jak Julia z jeansami lub z kwiecistą sukienką boho - najlepiej o długości midi lub maxi. To model marki Billi Bi za 689 złotych.

Mat. pras. Zalando

Jak oceniacie look Julii Wieniawy? Lubicie takie połączenia?