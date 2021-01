Miss Polski Nastolatek 2020. Kto wygrał? Oto najpiękniejsza nastolatka w Polsce!

Miss Nastolatek to konkurs organizowany przez twórców konkursu Miss Polski. W rywalizacji biorą udział nastolatki, które eksponują młodzieńczą i naturalną piękność. Konkurs Miss Nastolatek jest organizowany od 2015 roku. Co roku mnóstwo dziewczyn zgłasza się, by otrzymać koronę najpiękniejszej. W tym roku konkurs jest dla młodych uczestniczek wyjątkowym przeżyciem. Z powodu epidemii koronawirusa w wydarzeniu nie brała udziału publiczność.

Miss Nastolatek 2020. Kto wygrał? Wyniki.

W tym roku w konkursie weźmie udział 24 uczestniczek. Przygotowania do wielkiego wydarzenia trwają już od tygodnia i są możliwe dzięki powtarzanym codziennie testom na COVID-19. Obowiązuje także reżim sanitarny. Konkurs w czasie epidemii na pewno nie jest łatwym doświadczeniem dla młodych kobiet. Z uwagi na brak publiczności, dziewczęta będą występować tylko przed jury.

Kto wygrał? Oto wyniki!

IV wice miss: Alicja Kusia

III wice miss: Joanna Nabiałczyk

II wice miss: Magdalena Chrzanowska

I wice miss: Laura Walczak

Miss Polski Nastolatek 2020: Katarzyna Synowiec

Konkurs uświetniły wspaniałe gwiazdy: Viki Gabor, Dawid Kwiatkowski, Paweł Tur i Karolina Stanisławczyk!

Miss Polski Nastolatek 2019 zdobyła Ślązaczka, Magdalena Michalska. 19-latka przekazała dziś koronę swojej następczyni, czyli Kasi Synowiec, pochodzącej z Drezdenka (woj. lubuskie). Gratulujemy!

