Mikołaj z "Top Model 10" w mundurze ogłasza zawieszenie kariery w modelingu! Pokazał zdjęcia z Ukrainy

W "Top Model" dzieje się naprawdę wiele, choć ostatnie odcinki należą do Olgi, niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu. Król wzbudziła ogromne kontrowersje, kiedy po sesji z Kacprem (ale i w trakcie) zaczęła mocno go krytykować, wytykając m.in. spocone plecy i nieświeży zapach z ust. Widzowie nie zostawiali suchej nitki na uczestniczce. Jak było tym razem? Zobacz także: "Top Model": Kacper odpowiada Oldze! "Warto się zastanowić zanim się coś powie" "Top Model 10": Czy Olga żałuje swojego zachowania? Na początku odcinka przypomniano zachowanie Olgi z zeszłego tygodnia, kiedy zaatakowała Kacpra. Kiedy pozostałe uczestniczki próbowały namówić Król, by przeprosiła chłopaka, ta odparła: Nie, ja mam to wszystko poukładane w głowie. Ale ja naprawdę nie żałuję - powiedziała Król. Uczestniczka została jednak wyraźnie odseparowana od grupy. Co ciekawe, po emisji tego fragmentu w środowym "Top Model", Król od razu zabrała głos w sprawie twierdząc, że jednak żałuje tego co powiedziała: Zastanawiałam się nad tym, czy pisać ten post i czy warto wracać do pewnych sytuacji pokazanych w programie.Czuję się źle z tym, co powiedziałam. Sądziłam, że szczerość jest najlepszym wyjściem w każdej sytuacji. Dziś wiem, że ważniejsza jest empatia, szacunek dla drugiego człowieka. Ta lekcja nie była przyjemna i myślę, że już na zawsze zostawi we mnie swój ślad. Teraz mam okazję przeżywać program z zupełnie innej perspektywy - jako widz. Mam świadomość tego, że popełniłam błąd, a słowa, które wypowiedziałam powinny paść w zupełnie innym miejscu, w zupełnie inny sposób. Jedyne co mogę zrobić teraz to przeprosić i zapewnić, że dzisiaj postąpiłabym inaczej. W programie poznałam wspaniałych ludzi i nigdy...