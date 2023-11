Mikołaj Roznerski w wywiadzie dla nowego magazynu "Party" zdradził, jaki był dla niego rok 2017. Dziś jest singlem - niedawno rozstał się z Marceliną Zawadzką, prezenterką TVP. Dziś twierdzi, że bardzo chciałby ułożyć sobie życie prywatne. Jak sobie wyobraża dobry i szczęśliwy związek?

Przed rozpoczęciem rozmowy aktor zaznaczył, że nie chce mówić o kobietach. Dlaczego?

Bo zrobiono ze mnie jakiegoś bawidamka i przyprawiono mi gębę człowieka, który nie może sobie ułożyć życia osobistego. 90 procent tego, co o mnie napisano, to bzdury! (…) Chcę grać, wychowywać spokojnie syna. Kiedyś na pewno będę miał żonę i więcej dzieci, ale to jest moje życie! - mówi aktor.