Swoim naturalnym podejściem do codzienności Aleksandra Żebrowska zgromadziła wielu fanów w mediach społecznościowych. Żona Michała Żebrowskiego z dużym dystansem, ale także szczerością pokazuje m.in. jak wygląda macierzyństwo. Ukochana jednego z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów nie boi się przedstawiać zarówno dobrych, jak i złych stron bycia matką. Cały czas może liczyć też na wsparcie męża. Michał Żebrowski również udziela się w sieci, odsłaniając swoje życie prywatne. Nikt jednak się nie spodziewał, że z okazji Dnia Matki artysta opublikuje zdjęcie nagiej żony. Reakcje internautów są mocno podzielone. Nie brakuje oburzonych fanów.

Aleksandra Żebrowska pozuje nago z ciążowym brzuszkiem

Aleksandra Żebrowska chętnie chwali się ciążowym brzuchem. Tym razem jednak to jej mąż opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie żony. Ukochana aktora ma na sobie jedynie koszulkę, która podwinięta jest tak, by odsłaniała krągłości gwiazdy. Z kolei jej miejsca intymne zasłania jedynie różowy prostokąt. Dumny Michał Żebrowski dodał do wpisu na Instagramie bardzo krótki komentarz.

- Mama - napisał artysta.

Fotografia szybko wywołała kontrowersje i podzieliła fanów. Internauci zaczęli spierać się, czy taki wpis w ogóle powinien pojawić się w mediach społecznościowych. Sporo użytkowników Instagrama stwierdziło, że zdjęcie jest zbyt intymne i Michał Żebrowski przekroczył granicę dobrego smaku, chwaląc się nagą żoną.

- Rozumiem wszystko, ale tak intymne zdjęcie tu, to tylko sprawa państwa Żebrowskich.

- Oni nie wiedzą, co to intymność.

- Jednak ludzie zmierzają ku zagładzie, jeśli do wyrażenia tak pięknego stanu zabrakło im środków artystycznego wyrazu, a pozostało tylko banalne zdjęcie.

- Niesmaczne.

- Wszystko wszystkim, ale takie zdjęcia powinniście państwo zachować tylko i wyłącznie dla siebie. Po co upubliczniać i dawać pożywkę dla tanich brukowców... - czytamy w komentarzach.

Pojawiła się także liczna grupa fanów, która nie dopatrzyła się niczego złego w najnowszym poście Michała Żebrowskiego. Ci internauci zostawili Aleksandrze Żebrowskiej wiele komplementów, ciesząc się jej ciążą. Niektórzy zauważyli też, że od kobiet oczekujących na poród wymaga się, by zakrywały ciało. Użytkownicy dodali, że to Żebrowscy decydują o tym, czym chcą się dzielić z mediami, a co wolą zostawić sobie.

- Wiesz, że dla różnych ludzi intymność oznacza różne rzeczy? Jesteśmy różni, całe szczęście

- No tak, bo jak w ciąży, to koniecznie w bezkształtnym worku, udającym sukienkę

- To zdjęcie właściwie nie potrzebuje komentarza. Piękne

- Najważniejsza rola w życiu

- Piękna mama

- Kwintesencja kobiecości - piszą fani.

Co myślicie o zdjęciu Aleksandry Żebrowskiej? Będzie polską Rihanną?

