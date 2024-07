Niedawno w internecie pojawiło się wideo, na którym Ania Świątczak, była żona Michała Wiśniewskiego, opowiada o swojej drodze do nawrócenia. Nie brakuje szczerych wyznań i łez. Zobacz: Była żona Wiśniewskiego nawróciła się. Ze łzami w oczach rozlicza się z przeszłością: Chciałam się ZABIĆ. Miałam bogatego męża, wielki dom...

Do tej pory Michał Wiśniewski tego nie komentował, ale w końcu postanowił zabrać głos w tej sprawie. O szczerych słowach wokalistki i wyznaniach na temat byłego męża pisały chyba wszystkie media. Muzyk w rozmowie z "Super Expressem" podkreślił, że jest bardzo dumny ze Świątczak, że odważyła się zrobić coś takiego publicznie. Podkreśla też powody, dla których to zrobiła:

Jestem z niej dumny, bo to wyznanie wiary i to jest bardzo odważne. Ale nie jestem tym wszystkim zaskoczony, bo wiem, że Ania studiowała Biblię, zawsze nosiła to gdzieś w sercu i po prostu zdecydowała się o tym powiedzieć. Zrobiła to dla społeczności, dla wiary i jestem pewien, że ona w pełni za tym stoi.