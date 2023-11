Reklama

Michał Szpak uważa, że zwyciężczyni dziecięcej Eurowizji Roksana Węgiel ma niezwykły talent. Co więcej, juror "The Voice of Poland" jest dumny, nasza młoda reprezentantka pochodzi bowiem z tego samego miasta co on! Śmieje się nawet, że festiwal polskiej piosenki być może już niedługo powinien przenieść się z Opola właśnie tam...

Roksana Węgiel została rewelacją ostatniego konkursu Eurowizja Junior 2018 dzięki piosence "Anyone I Want To Be"! Polka pokonała aż 19 innych krajów. Zobaczcie co o młodziutkiej piosenkarce mówi przed kamerą Party.pl Michał Szpak.

