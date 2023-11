Mamy złą wiadomość dla fanów Michała Szpak - wokalista nie wystąpi na festiwalu w Opolu! Michał miał wziąć udział w koncercie "Nie pytaj o Polskę #30LATWOLNOŚCI". Dlaczego muzyk w ostatniej chwili odwołał swój występ?

Michał Szpak nie wystąpi w Opolu! Dlaczego?

Michał Szpak jako jeden z artystów miał wziąć udział w niedzielnym koncercie na festiwalu w Opolu. Artystka w ostatniej chwili odwołał swój występ z powodu problemów zdrowotnych! Ostatnie kilka dni wokalista spędził w Izraelu, gdzie wziął udział paradzie równości. Po powrocie do Polski, Michał wystąpił w Pobiedziskach w Wielkopolsce. Po koncercie podziękował swoim fanom za wspólny wieczór, ale dodał też, że słabo się czuje.

– Dziękuję wam za dzisiejszy koncert. Przepraszam, że nie wyszedłem po występie, ale niezbyt dobrze się czuję. Pozdrawiam was z łóżka i trzymajcie za mnie kciuki, żebym wyzdrowiał szybko – napisał Michał.

I choć Michał liczył na to, że do niedzieli wyzdrowieje, nie udało mu się. Michał musiał odwołać swój występ na festiwalu w Opolu. Przypominamy, że nie tylko Michał zrezygnował z występu na festiwalu. W piątek z powodu problemów zdrowotnych swój występ musiała odwołać też Edyta Górniak, która zemdlała po próbie. Artystka zapowiedziała, że wróci do Opola w niedzielę i słowa dotrzymała!

Żałujecie, że Michał nie wystąpi?

Artysta musiał odwołać swój występ

