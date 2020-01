Michał Szpak jurorem "Szansy na sukces", to on wybierze nowego reprezentanta Polski na Eurowizję 2020!

Michał Szpak został jurorem w kolejnym konkursie wokalnym! Tym razem zasiądzie, obok byłych reprezentantów Polski w konkursie Eurowizji, w programie „Szansa na sukces. Eurowizja 2020”. Razem wybiorą gwiazdę, która będzie reprezentowała nasz kraj w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji. Czy wytypują zwycięzcę?

Kto zasiądzie w jury "Szansy na sukces. Eurowizja 2020"?

Już po raz kolejny to zwycięzca programu "Szansa na sukces", prowadzonego przez Artura Orzecha, będzie reprezentował Polskę na Eurowizji. Ten program to nadal trampolina do kariery w branży muzycznej, a wygrana daje popularność. I już teraz wiadomo, że w nowej edycji jest mnóstwo młodych talentów:

Wiele talentów, wspaniałych występów i ciekawych osobowości - mówi Orzech o obecnych castingach.

Według informacji podanych przez serwis plejada.pl w jury zasiądą Michał Szpak, Cleo i Gromee. Każdy z nich sam wystąpił na Eurowizji i doskonale zna realia tego konkursu. Cleo reprezentowała Polskę w 2014 roku piosenką „My Słowianie”, Michał Szpak w 2016 roku zajął 8. miejsce, a Gromee występował w 2018 roku.

Kiedy odbędzie się Eurowizja 2020?

Tegoroczny 65. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14, 16 maja 2020 roku. Za sprawą holenderskiego wokalisty Duncana Laurence'a, który wygrał w zeszłym roku, konkurs odbędzie się w Rotterdamie.

mat. prasowe

Michał dobrze wie, jak wygląda konkurs