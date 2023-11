Michał Malitowski ma za sobą bardzo ciężki czas. Niedawno wyszło na jaw, że rozstał się ze swoją życiową i taneczną partnerką Joanną Leunis, z którą ma córeczkę Lię Michelle. Tancerz podupadł również na zdrowiu, dlatego w minionym sezonie "Tańca z Gwiazdami" nie pojawił się w jury. Jak się teraz okazuje, Michał Malitowski cierpiał na depresję. Teraz opowiedział o wszystkim na antenie Radia Zet, a jego wyznanie jest wstrząsające

Michał Malitowski chciał popełnić samobójstwo

Michał Malitowski po raz pierwszy szczerze opowiedział o swoich problemach. Tancerz cierpiał na depresję i miał myśli samobójcze. Na antenie Radia Zet wyznał, że planował już, w jaki sposób powinien odebrać sobie życie.

Pamiętam, że jak wpisywałem w Google'u hasło "jak popełnić samobójstwo?", to myślałem sobie: jestem tak beznadziejny, że nawet nie wiem, jak to się robi. Zbierałem tabletki, wziąłem jakieś kable od telefonów, ładowarki, starałem się robić jakieś pętle. Nie wiem, czy byłbym w stanie to zrobić, ale byłem na etapie planowania - powiedział.

Podczas wywiadu Michałowi Malitowskiemu towarzyszyła jego siostra Anna. Okazuje się, że dzięki niej przetrwał najtrudniejsze chwile. Anna była przy nim cały czas, bo była świadoma jego problemów. Siostra tancerza wyznała, że razem z innymi członkami rodziny "pilnowali go non stop", żeby nie odebrał sobie życia. Na szczęście Michał Malitowski najgorsze ma już za sobą, a teraz skupia się na pracy i opiece nad córeczką. Tancerz wrócił również do "Tańca z Gwiazdami".

Michał przez lata był związany z Joanną

Michał i Joanna byli partnerami w życiu i na parkiecie

