Michał Piróg nigdy nie ukrywał swojej orientacji seksualnej i otwarcie przyznaje, że jest gejem. I chociaż tancerz rzadko komentuje swoje życie prywatne, to zdarza się, że ma ochotę pochwalić się swoim szczęściem. Tak też było ostatnio, kiedy to na jednym z portali społecznościowych wstawił romantyczne zdjęcie na którym pozuje z partnerem w łóżku. Widać, że Michał jest szczęśliwy w swoim związku. Zobacz: Michał Piróg pokazał romantyczne zdjęcie ze swoim chłopakiem! I to z łóżka!

Ostatnio fotoreporterzy przyłapali prowadzącego program "Top Model" podczas spaceru z wózkiem. Tancerz czule opiekował się dzieckiem swoich znajomych- a to wywołało pytania, czy chciałby mieć własne dzieci. Michał Piróg w rozmowie z Faktem zdradził, czy jest już gotowy na założenie rodziny. Okazuje sie, że jego decyzja w dużej mierze uzależniona jest od przeprowadzki. Choreograf przyznaje, że jeśli będzie chciał zostać ojcem to z pewnością wyprowadzi się z Polski.

- Jest to bardzo śmieszne, moja mama chciałaby mieć więcej wnuków, bo mój brat ma córkę i na tym jak na razie koniec. Jedyną wersją, o której dyskutowaliśmy, była surogatka i zapłodnienie in vitro. W Polsce adopcja przez normalnie funkcjonujące rodziny jest bardzo trudna, a co dopiero przez osoby homoseksualne. Na razie mówimy o historii podobnej do lądowania na Jowiszu. Nikt tam jeszcze nie wylądował.

Już rok temu Michał Piróg w rozmowie z magazynem Viva! przyznał, że jest gotowy na dziecko.

