No dobra. Może i nasza reprezentacja nie zagrała najlepiej na Mundialu w Rosji. Może nasze gwiazdy nie pokazały swoich umiejętności. Może nasz sztab nie rozpoznał za dobrze przeciwników. Może za łatwo uwierzyliśmy, że mamy świetnie przygotowaną drużynę i słabych przeciwników. Może za bardzo wierzyliśmy w rankingi i to jaką jesteśmy potęgą. Rosyjskie boiska boleśnie zweryfikowały wszystko to, co powyżej. Bardzo boleśnie dla kibiców, ale chyba i samej drużyny.

Ale spójrzmy na to z drugiej strony. Gdybyśmy wygrywali mecz za meczem, czy powstałoby wówczas tyle naprawdę niezłych memów? Czy dostanie się naszych do 1/8 rozgrywek wyzwoliłoby taką kreatywność internetowych krytyków? Na pewno nie!

Zebraliśmy dla Was garść ostatnich memów. Zauważcie też jak bardzo poprawiło nam humor odpadnięcie z rozgrywek naszych sąsiadów, Niemców.

