Jeśli Meghan Markle myślała, że życie u boku księcia będzie bajką, szybko przekonała się, że bycie księżniczką wcale łatwe nie jest. Jesteś pod ciągłą obserwacją - królowej, szwagierki i całego świata. A jeśli zaliczysz wpadkę, na pewno Ci to wypomną. I tak jest też z Meghan - najpierw krytykowano ją, że podczas urodzin królowej Elżbiety postawiła na sukienkę, która odsłaniała jej ramiona ( Kate wiedziała o tym, że to wpadka, ale ostatnio z Meghan mają ponoć ciche dni, więc nie powiedziała o tym szwagierce), teraz wypomina jej się, że zaliczyła wpadkę podczas kolejnego spotkania z królową - tym razem na gali rozdania nagród "Queen’s Young Leaders Awards" w Buckingham Palace w Londynie. Co takiego tym razem zrobiła Meghan? Aktorka skrzyżowała nogi! To wywołało oburzenie - ponieważ kobiety w rodzinie królewskiej nie mogą krzyżować nóg. Jak to wyglądało? Czy królowa zareagowała na błąd Meghan? Zobacz nasze wideo!

Meghan Markle zaliczyła kolejną wpadkę?

