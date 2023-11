Reklama

Zawsze, gdy w mediach pojawia się rodzina Meghan Markle wiąże się to z dużymi kontrowersjami. Najpierw wypłynęła sprawa z ojcem księżnej, który nie tylko nie pojawił się na ślubie córki, ale też robił sobie ustawki z paparazzi. Potem jej rodzeństwo pisało oczerniające ją listy do księcia Harry'ego, a teraz jej siostra przyleciała do Londynu… w tajemniczej sprawie rodzinnej.

O temacie rozmowy między siostrami poinformował menadżer Samanty. Jak się okazuje spotkanie dotyczyło stanu zdrowia ich ojca:

Samantha Markle przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, po wielu próbach zorganizowania spotkania sam na sam z księżną Sussexu, aby porozmawiać o zdrowiu swojego 74-letniego ojca.

Oprócz tego krótkiego oświadczenia, siostra Meghan nie komentowała na Twitterze tematów rodzinnych, ale skupiła się na relacjonowaniu wizyty i podziwianiu miasta:

Świetnie spędzony czas w Londynie! Brytyjczycy są tak pomocni i uroczy

Być może po takiej deklaracji, niebawem zaplanuje kolejną podróż do UK! Myślicie, że teraz już nie będzie oczerniać Meghan w mediach?

