Poród Meghan Markle zbliża się wielkimi krokami! Podobno księżna Sussex przywita na świecie swoje pierwsze dziecko pod koniec kwietnia. Na razie nie wiadomo, jakiej płci będzie nowy członek rodziny królewskiej. Jak sugeruje zachodnia prasa, podobno rodzice również nie wiedzą, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka. Jak więc urządzą pokój dla maleństwa?

Jak będzie wyglądał pokój dla dziecka Meghan i Harry'ego?

Podobno Meghan Markle już teraz zajęła się urządzaniem pokoiku dla swojego pierwszego dziecka. Ze względu na to, że ponoć nie wie, jakiej płci będzie maleństwo, postawiła na neutralne kolory. Podobno w pokoju jej dziecka będą królowały szarości oraz biel. Meghan Markle zadbała o każdy szczegół. Również o to, aby farby użyte do malowania pomieszczenia, były zdrowe i... wegańskie!

- Farba wegańska jest nasycona olejem eukaliptusowym i rozmarynowym, a Meghan zatrudniła do dekoracji pokoju dziecinnego Vicky Charles, czołową dyrektor ds. projektowania - donosi "The Mirror".

Jak myślicie, jakiej płci będzie dziecko Meghan i Harry'ego? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Już niedługo na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko

Brzuch księżnej Sussex jest coraz większy!