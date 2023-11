Meghan Markle jest żoną księcia Harry'ego zaledwie od maja. Zakochani dzielą ze sobą każdą chwilę. Jednak większość ich czasu upływa na oficjalnych spotkaniach i wyjazdach, podczas których muszą przestrzegać protokołu. Największe trudności ma z tym Meghan Markle. Dla pięknej aktorki wszystko jest nowością. Sprawę utrudnia fakt, że oczy mediów z całego świata zwrócone są właśnie na nią. Sporo osób czeka na wpadkę Meghan Markle, aby móc jej to wytknąć. Czyżby księżna Sussex powoli miała tego dosyć?

Jak donoszą zagraniczne media, Meghan Markle zaproponowała swojemu mężowi zaskakujące rozwiązanie. Księżna Sussex chce ponoć pojechać do Stanów Zjednoczonych, aby odwiedzić swoich przyjaciół i bliskich. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że aktorka chce udać się w tę podróż w pojedynkę!

- Chce odwiedzić rodzinę i przyjaciół, jednak nie jako księżna, a zwykła kobieta. Najpierw chciałaby polecieć do Nowego Jorku, a potem do Los Angeles - podaje źródło "US Weekly"