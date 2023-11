Wczoraj w Londynie odbyły się uroczyste urodziny królowej Elżbiety II. Podczas defilady z udziałem wojska odbył się również przejazd karocą najważniejszych osób z rodziny królewskiej, w tym oczywiście Meghan Markle i Kate Middleton. Następnie wszyscy na balkonie pałacu obserwowali pokazy lotnicze. Nie zabrakło wszystkich dzieci księżnej Kate, z małym Louisem na czele. Wielkim nieobecnym był mały Archie, syn amerykańskiej aktorki!

Dlaczego Meghan pojawiła się bez Archiego?

Samo pojawienie się Meghan Markle było już sporą sensacją. Żona księcia Harry'ego urodziła na początku maja i było to jej pierwsze oficjalne wyjście! Ale wszyscy liczyli na to, że księżna Sussex pokaże światu małego Archiego! Niestety, tak się nie stało, a powód jest oczywiście banalny - chłopiec ma dopiero 5 tygodni, a więc to o wiele za wcześnie żeby uczestniczyć w tego typu wydarzeniach!

Jak myślicie, czy następnym razem Meghan pokaże synka światu? Czekamy!

Meghan jak widać jest w świetnej formie!