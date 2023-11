Reklama

Niepokojące wieści pogodowe z Moskwy! Podczas meczu Polski z Senegalem przewidywane są ogromne burze! Czy jest więc możliwość, że pierwszy mecz polskiej reprezentacji podczas Mundialu 2018 zostanie odwołany? Takie sytuacje już kiedyś się zdarzały...

Co więcej, mecz Polski z Senegalem odbędzie się na niezadaszonym stadionie Otkrytije Ariena w Moskwie! A prawdopodobieństwo wystąpienia burzy, i to z piorunami, ocenia się aktualnie na ponad 40%! Jeśli warunki pogodowe nie pozwolą piłkarzom normalnie grać, mecz zostanie przerwany i przeniesiony na inny termin. Warto przypomnieć sytuację z EURO 2012, kiedy to mecz Ukraina-Francja został przerwany w 7. minucie ze względu na dramatyczne warunki atmosferyczne.

Mamy jednak nadzieję, że spotkanie się odbędzie, a kibiców czekają prawdziwe piłkarskie emocje!

AKTUALIZACJA

Pogoda poprawiła się, mecz rozpoczyna się o planowanej godzinie!

Przerwany mecz Ukrainy z Francją na Euro 2012.

