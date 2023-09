Laluna zabrała głos ws. wypadku syna Sylwii Peretti. Chociaż uważa, że można było tego uniknąć, przyznała wprost, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jak zareagowała na wieść o śmierci Patryka? Opowiedziała, co wtedy zrobiła. Laluna dosadnie komentuje wypadek syna Sylwii Peretti W nocy z 14 na 15 lipca w Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, którym przez wiele tygodni żyła cała Polska. Samochód, który pędził przez miasto z ogromną prędkością, nagle wypadł z drogi i dachując wylądował przy moście Dębnickim. Autem podróżowały wówczas cztery osoby, w tym, jak się potem okazało, syn gwiazdy "Królowych życia", Sylwii Peretti . Wszyscy zginęli na miejscu. Wypadek i śmierć tak młodych osób wstrząsnęła Polakami, choć wielu powtarzało, że do zdarzenia nie doszłoby, gdyby nie ogromna prędkość. Niedawno odnaleziono świadka , którego wówczas omal nie potrącono. Teraz, przeszło miesiąc od tragedii, do sprawy odniosła się Laluna, również gwiazda "Królowych". W rozmowie ze Światem Gwiazd wspomina moment, w którym dowiedziała się o wypadku. Nie mogłam uwierzyć. Cały czas pytałam innych, czy on żyje. Pisałam do każdego i tak dalej. Bo cały czas w głowie miałam takie wyobrażenie, co ta matka czuje. [...] Ale to nie tylko chodzi o Sylwię Peretti. Tam zginęła czwórka dzieci. Czwórka młodych chłopaków, więc tragedia straszna Zobacz także: Na grobie syna Sylwii Peretti pojawił się pewien przedmiot. Wzbudzi kontrowersje? Laluna przyznaje, że można było tego uniknąć, a wszystko jest przykrym skutkiem szybkiej jazdy. Ja nie chcę tego już mówić, czyja wina... Lepiej by było, gdyby to się nie stało i oni by tak nie jeździli. Ale można było uniknąć. Nic nie dzieje się bez przyczyny Jednocześnie gwiazda "Królowych"...