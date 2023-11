Reklama

Meghan Markle wbrew pozorom nie ma łatwego życia. Księżna Sussex wciąż jest na cenzurowanym. Media na całym świecie śledzą każdy jej ruch. Meghan Markle musi uważać na to, co i jak mówi, nie wspominając już o jej ubiorze. Najgorsze, że jej rodzina robi wszystko, aby ją pogrążyć. Ojciec oraz przyrodnie rodzeństwo chętnie wypowiadają się w mediach na temat Meghan. Niestety, nie są to pochlebne opinie...

Zobacz także: Meghan Markle jest samolubna i okrutna?! Kolejna osoba atakuje i oskarża księżną!

Jedyną przychylną osobą z jej rodziny jest matka Meghan, Doria Ragland. Kobieta nie wyobrażała sobie nawet, że mogłoby jej zabraknąć podczas ślubu córki. Doria Ragland pojawiła się w kościele i nie kryła łez wzruszenia. Teraz z kolei zagraniczne media donoszą, że matka Meghan Markle dojrzała do podjęcia bardzo ważnej decyzji. Podobno Doria Ragland chce przeprowadzić się do Anglii, aby być bliżej córki!

- Myślę, że zrobi to tak szybko, jak to możliwe, bo już nie może się doczekać, by być bliżej córki - zdradza w rozmowie z express.co.uk bliski znajomy rodziny.

Podobno Doria Regland miałaby się przeprowadzić do Londynu jeszcze w tym roku! Dla Meghan z pewnością byłoby to ogromne wsparcie. Księżna Sussex czuje się bowiem samotna z dala od swoich bliskich. Choć zawsze może liczyć na męża, obecność ukochanej mamy na pewno byłaby dla niej nieoceniona.

POLECAMY: Rodzina królewska chce uciszyć ojca Meghan Markle?! Zaskakujące doniesienia!

Doria Regland tęskni za swoją córką

East News

Reklama

Meghan może ufać swojej mamie