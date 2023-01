Matka Gerarda Pique łapie Shakirę za twarz, uciszając ją podczas kłótni. Nagranie wyciekło do sieci

Gerard Pique został przyłapany z 23-letnią Clarą na ulicach Barcelony. To może być początek jego kłopotów. Dziennikarz twierdzi, że ma dowody, które go pogrążą!

Parafrazując legendarnego włoskiego piłkarza, który był bezgranicznie oddany swojej drużynie, Gerard Pique mógłby śmiało powiedzieć: "Prędzej zdradzę żonę, niż FC Barcelonę". Choć zawodnik Dumy Katalonii i Shakira nie byli małżeństwem, to najprawdopodobniej przyczyną rozpadu ich związku była właśnie niewierność sportowca. Gwiazdor nie ukrywa się już z nową partnerką, młodszą o 12 lat Clarą. Do mediów właśnie trafiły wspólne zdjęcia zawodnika hiszpańskiego klubu i 23-latki. Gerard Pique z 23-letnią partnerką na ulicach Barcelony. Paparazzi chce go pogrążyć! Podczas gdy Shakira nie może wyjść z rozpaczy po rozstaniu , Gerard Pique przestał ukrywać swój nowy związek. Według osoby z bliskiego otoczenia gwiazd to jeszcze bardziej boli piosenkarkę, ponieważ razem z piłkarzem mieli w najbliższym czasie trzymać nowe znajomości z dala od mediów. Tymczasem zawodnik FC Barcelony urządza sobie z 23-letnią Clarą przejażdżki po mieście. Zobacz także: Gerard Pique namiętnie całuje się z kochanką. Mamy nagranie! Shakira jest wściekła... Sportowiec i młodsza o 12 lat partnerka coraz częściej są widywani razem w Barcelonie. Niedawno też para wybrała się na wesele, a wcześniej wspólnie bawiła się na festiwalu Summerfest Cerdanya, nie szczędząc sobie czułości. Nic dziwnego, że Gerard Pique nie może dogadać się z Shakirą. Pojawił się jednak ktoś, kto może mocno zaszkodzić gwiazdorowi. Znany hiszpański paparazzi Jordi Martin ponoć od dawna jest blisko piłkarza i Shakiry . Fotograf zapowiedział, że nie tylko zdobył dowody niewierności Pique, ale zamierza je dostarczyć jego byłej partnerce. Gerardzie Pique, w tym tygodniu cię zdemaskuję. Powiem całemu światu, jak doszło do wielkiej zdrady. Do Shakiry wysłałem już dowody, kiedy, jak i gdzie ją zdradzałeś - napisał na Twitterze fotograf....