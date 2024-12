Matka Eweliny Ślotały ujawniła przyczynę śmierci córki. "Serce nie dało rady"

Nagła wiadomość o śmierci 35-letniej Eweliny Ślotały, pisarki i byłej partnerki Jakuba Rzeźniczaka, wywołała ogromne emocje w mediach. Fani zastanawiali się, co mogło doprowadzić do tak wielkiej tragedii. Teraz matka zmarłej zabrała głos i wyjaśniła, jak wyglądały ostatnie chwile jej córki. To, przez co musiała przechodzić 35-latka, jest nie do opisania...