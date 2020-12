Mateusz Damięcki został ojcem! Aktor pokazał urocze zdjęcie i zdradził płeć i imię maluszka!

Jak się okazuje, w te święta Mateusz Damięcki dostał naprawdę niezwykły prezent. Uwielbiany aktor właśnie opublikował w swoich mediach wpis, z którego wynika, że jego rodzina właśnie się powiększyła, a niespełna trzyletni Franciszek został bratem! Jak możecie się domyślać, gratulacjom nie ma końca.

Jak widać, baby boom w polskim show-biznesie jeszcze się nie skończył! Mateusz Damięcki właśnie podzielił się ze swoimi fanami prawdziwie szczęśliwą nowiną! Jak sam przyznał, te święta są w jego domu wyjątkowo zwariowane, bo... w powiększonym składzie! Z opisu i zdjęcia wynika, że aktor i jego ukochana Paulina właśnie powitali na świecie drugie dziecko. Mateusz Damięcki do tej pory nie ujawniał żadnych szczegółów na temat ciąży swojej partnerki i postanowił o wszystkim powiedzieć swoim fanom dopiero po pojawieniu się maluszka na świecie. Aktor i jego żona Paulina powitali drugiego synka, a Mateusz Damięcki nawet zdradził jego imię.

Bądźcie zdrowi. U nas wszystko do góry nogami. Ale cała rodzina już w domu. I to najważniejsze. Życzymy Wam wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, Mateusz, Paula, Franek i Ignaś - napisał aktor.