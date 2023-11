W redakcji Party.pl gościliśmy dziś Panią Marylę Rodowicz, która odebrała nagrodę w kategorii Fenomen Roku 2017! Wygrała m.in. z Michałem Szpakiem, Joanną Przetakiewicz oraz Magdą Gessler! Jak wyglądała jej wizyta? Zobaczcie relację na Facebooku!

To jednak nie wszystko! Pani Maryla Rodowicz zabawiła się we wróżkę i zdradziła nam, czy Polska ma szansę na wyjście z grupy podczas Mundialu 2018!

Po pierwsze w grupie mamy Senegal, Kolumbię, Japonię. Wszyscy mówią, że to łatwa grupa, do ogrania. Ale ja już zrobiłam research, przeczytałam materiał o Polce, która wyszła za mąż za Senegalczyka, który jest szamanem i wróży ze szklanki wody. W Senegalu wszyscy są szamanami i przepowiadają przyszłość - tak twierdzi ta Polka. Oni są przekonani, że będzie 3:0 dla nich! Potem mamy bardzo trudną Kolumbię - to Ameryka Południa, a tam futbol stoi na wysokim poziomie, nie będzie łatwo. Potem Japonia - nigdy nie wiadomo. Japonia zmieniła ostatnio trenera. Mamy więc trudną sytuację, trudną grupę!