Blond włosy, ultra delikatny makijaż, wygodne sportowe ubrania i trapery na stopach. Tak na co dzień wygląda Martyna Wojciechowska. Prowadząca "Kobieta na krańcu świata" rzadko publikuje zdjęcia z archiwum prywatnego. Teraz jednak zrobiła wyjątek i na Instagramie pokazała fotografię z liceum! Przy okazji gwiazda TVN zdradziła, że w szkole średniej... cieszyła się powodzeniem u płci przeciwnej! Co więcej, była wymagającą i dość absorbującą uwagę nauczycieli uczennicą. Jak bardzo zmieniła się Wojciechowska? Zobaczcie!

Jak zmieniła się Martyna Wojciechowska?

Trzeba przyznać, że choć zdjęcia Martyny Wojciechowskiej dzieli kilkanaście lat różnicy, to podróżniczka niemal się nie zmieniła! Co ciekawe, tę samą szkołę średnią, co ona, kończyli również m.in. Magda Gessler czy Kuba Przygoński. Jak Martyna wspomina siebie z czasów ogólniaka?

W liceum mężczyźni nosili mnie na rękach. Potem bywało różnie. Ale czas nauki w XXII L.O. im. José Martí na warszawskich Bielanach wspominam rewelacyjnie choć „myślę, że byłam dla nauczycieli wymagającą uczennicą. Miałam nieznośną potrzebę zadawania pytań i kwestionowania wszystkiego oraz szukania nowych rozwiązań. W szkole nie zawsze jest to premiowane, ale w życiu dobrze na tym wyszłam. Ale kiedy byłam w liceum nie marzyłam o tym, co robię teraz, bo moja wyobraźnia po prostu nie sięgała tak daleko. Dziś wierzę, że JEDYNE CO NAS W ŻYCIU OGRANICZA, TO NASZA WŁASNA WYOBRAŹNIA”, napisała na Instagramie.

Martyna Wojciechowska rzadko pokazuje zdjęcia prywatne. Wyjątek zrobiła m.in. po ślubie z Przemysławem Kossakowskim.

