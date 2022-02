Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski na okładce "Party". Prezenter zdradzi tajemnice rozstania?

W ostatnich dniach Anna i Robert Lewandowscy zachwycili na gali French Football w Paryżu. Chociaż Robert Lewandowski nie zdobył wymarzonej Złotej Piłki, odebrał nagrodę dla najlepszego napastnika. Mimo tego wyróżnienia, fani sportowca uważają, że został skrzywdzony, a jego talent i zaangażowanie powinno zostać docenione. Więcej o tym przeczytacie już w najnowszym numerze "Party". Anna i Robert Lewandowscy na okładce grudniowego "Party" Temat Roberta Lewandowskiego i braku Złotej Piłki zdecydowanie emocjonował Polaków w ostatnich dniach. Wymarzona nagroda już po raz 7. trafiła w ręce Leo Messiego, a Polak po raz pierwszy w historii zapisał się na drugim miejscu w tym prestiżowym zestawieniu. Roberta Lewandowskiego w Paryżu wspierała nie tylko Anna Lewandowska ale również ukochana mama i siostra. Więcej o tym przeczytacie w nowym numerze "Party". Zobacz także: Złota Piłka 2021: Anna Lewandowska zachwyciła stylizacją. I te czułości z Robertem Lewandowskim! Co jeszcze w numerze? Ewa Farna już niedługo zostanie mamą po raz drugi! To będzie synek czy córeczka? Basia Kurdej-Szatan opowiedziała o swojej aktualnej sytuacji i tym, jak jeden emocjonalny wpis o straży granicznej wpłynął na jej karierę. W nowym "Party" znajdziecie także wywiad z Lenką i Janem Klimentami, w którym opowiedzieli nam o swoim związku a także niezwykła historia z życia Jana Englerta. To i o wiele więcej znajdziecie w nowym numerze "Party", który trafi do sprzedaży już 6 grudnia.