Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski na balu TVN! To pierwsze oficjalne wyjście pary na salony! Dziennikarka TVN i gwiazdor TTV spotykają się od kilku miesięcy, ale początkowo ukrywali swój związek. Martyna tajemniczo mówiła o Przemku, że jest jej "bratnią duszą", a on konsekwentnie milczał na temat ich relacji. Dopiero, gdy paparazzi w wakacje sfotografowali ich przytulających się na plaży w Sopocie, para przestała ukrywać swoje uczucie. Oboje wyglądają na zakochanych i zaangażowanych w ten związek. Co Martyna mówiła o swoim partnerze?

- Jestem bardzo szczęśliwa i niezmiennie darzę Przemka Kossakowskiego ogromną sympatią. Jest wyjątkowym facetem. Jestem zauroczona, że jest tak miłą i ciepłą postacią. Mało która kobieta potrafi oprzeć się jego urokowi. A do tego jest świetnym facetem, który nie ma przerostu własnego ego - powiedziała Martyna o Przemku.

Para po raz pierwszy postanowiła pojawić się oficjalnie razem na salonach - wybrali wyjątkową imprezę, bo bal Fundacji TVN - Nie jesteś sam. Jak wyglądali? Zobacz zdjęcia w naszej galerii!

