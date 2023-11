Marta Kaczyńska skomentowała zaskakujące doniesienia tabloidów. Kilka dni temu, za sprawą publikacji "Faktu", media obiegła informacja, że córka tragicznie zmarłych Marii i Lecha Kaczyńskich, rzekomo spodziewa się dziecka. Napisano również, że Marta Kaczyńska ponoć szykuje się do ślubu jednostronnego z biznesmenem Piotrem Zielińskim, z którym związana jest od kilku miesięcy. Bratanica Jarosława Kaczyńskiego do tej pory nie komentowała rewelacji na temat jej życia prywatnego. We wtorek wieczorem zdecydowała się wydać specjalne oświadczenie. Co w nim napisała?

Oświadczenie Marty Kaczyńskiej w sprawie ciąży

Komunikat pojawił się na oficjalnym profilu Marty Kaczyńskiej.

- Bliźnięta, córka, ślub jednostronny, zaskoczenie, ukrywanie brzuszka ... W tym informacyjnym chaosie jedno jest pewne:

jesteśmy bardzo szczęśliwi i dziękujemy tym wszystkim, którzy nam gratulują i cieszą się razem z nami - napisała na Facebooku.

Oświadczenie Marty Kaczyńskiej nie jest jednoznaczne, lecz może sugerować, że w doniesieniach mediów jest sporo prawdy. Jeśli tak jest, to serdecznie gratulujemy!

Marta Kaczyńska kilka dni temu pojawiła się publicznie na oficjalnej gali wręczenia nagród im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Wszyscy wypatrywali zaokrąglonego brzuszka.