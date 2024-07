MaRina i Wojciech Szczęsny znów zmienili miesjce w swej wielkiej podróży poślubnej. MaRina pochwaliła się właśnie romantycznym wideo z Wojtkiem! Zakochani z Honolulu przenieśli się na Maui, również na Hawajach. Świeżo upieczone małżeństwo spędza czas aktywnie - nie brakuje im wrażeń oraz pięknych widoków. MaRina regularnie zamieszcza na swoim Instagramie i Snapchacie fotki i filmiki z podróży poślubnej, a ostatnio nawet Wojtek Szczęsny pochwalił się romantyczną fotką.

Tym razem wokalistka postanowiła jednak pójść o krok dalej i w mediach społecznościowych zamieściła wideo, na którym nie brakuje czułości. Dookoła piękne widoki i widać, że zakochani świetnie czują się w takiej scenerii. W tle oczywiście leci też muzyka w klimacie nowego singla MaRiny - "On my way". Musimy przyznać, że zazdrościmy pogody i krajobrazów. Też chcielibyśmy znaleźć się na Hawajach, a Wy?

MaRina pokazała romantyczne wideo z podróży poślubnej

MaRina i Wojtek Szczęsny na Hawajach

