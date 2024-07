Marina opowiedziała nam o ślubie w młodym wieku! Wokalistka właśnie powiedziała "tak" swojemu ukochanemu, Wojtkowi Szczęsnemu. Para zaręczyła się w zeszłym roku, a ich ślub to jedno z najgorętszych wydarzeń tego roku. Zakochani świętowali ten ważny dzień wśród najbliższych w Grecji. Marina i Wojciech Szczęsny mają po 26 lat, ona właśnie wydaje płytę, przez nim - Euro we Francji Czy Marina uważa, że to dobry wiek na małżeństwo? Czy nie wpłynie to na jej karierę? W rozmowie z Party.pl artystka zabrała głos na temat swojej decyzji:

W ogóle nie wydaje mi się, że są jakieś przedziały wiekowe. Myślę, że jak się wie, że to jest właściwa osoba, to po prostu to się czuje, ale jak widać nikt nikogo nie blokuje w samorealizacji. Ja robię swoje, a Wojtek swoje.

Co jeszcze zdradziła nam Marina?

Marina i Wojciech Szczęsny wzięli ślub w Grecji

