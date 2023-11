Marina Łuczenko-Szczęsna pochwaliła się nowym teledyskiem! Tydzień temu fani piosenkarki mogli usłyszeć jej najnowszy singiel "Takin’ Ya Rock Out"- teraz w sieci pojawił się klip promujący utwór Mariny. Sama artystka na swoim profilu na Instagramie zdradziła, że jest zachwycona tancerzami, którzy wystąpili w teledysku.

Juz jest????Teledysk do #TakinYaRockOut na moim oficjalnym YouTubie. Link w Bio☝️

Poszukiwaliśmy niekonwencjonalnych tancerzy, zajawkowiczów z ulicznym vibem. Trafiliśmy na ekipę @triplejointed @frenchiebabyy i mimo iż jest to ich pierwszy klip, cieszę się z podjętego ryzyka - genialnie oddali miejski charakter tego kawałka. Wciąż mam ciary, jak widzę co wyprawiają ze swoimi ciałami. Check This Out????????