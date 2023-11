Marina pęka z dumy! Młoda i zdolna żona Wojciecha Szczęsnego pochwaliła się na Facebooku drugim kawałkiem ze swojego nowego albumu. To "Hiding In The Water".

Kochani, odsłaniam dla Was kolejny numer z mojego nadchodzącego albumu . To szczególnie ważna dla mnie piosenka... w moim odczuciu jedna z lepszych jakie udało mi się skomponować. Myślę, że bardzo dobrze oddaje charakter mojego albumu. Mam nadzieję, że poczujecie ją - napisała Marina.

Oto nowa piosenka Mariny! Będzie hit?

Ale przejdźmy do rzeczy! Posłuchajcie nowej piosenki Mariny. Posłuchacie jej TUTAJ:

Myślicie, że album Mariny okaże się hitem?

Która piosenka podoba się wam bardziej?

Wojtek Szczęsny trzyma za nią kciuki!