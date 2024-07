MaRina nagrała singiel z Jamesem Arthurem! Wokalistka jest aktualnie na etapie nagrywania materiału na najnowszą płytę. Kilka miesięcy temu zaprezentowała światu swój ostatni singiel - "On My Way". Teraz przyszedł czas na kolejne wyzwania!

Marina i James Arthur nagrali razem singiel "Let me love the lonely"

Warto przypomnieć, że James Arthur śpiewał na ślubie Mariny i Wojtka Szczęsnego, ale nie łączą ich tylko sprawy zawodowe. Wokalista i polska artystka zaprzyjaźnili się. W związku z tym James Arthur zaprosił MaRinę do nagrania wspólnie jednego z utworów na jego najnowszą płytę. Ta propozycja to idealna szansa dla Mariny na to, aby rozpocząć na dobre karierę międzynarodową. O swoim sukcesie MaRina poinformowała za pomocą Instagrama:

Kochani z wielką przyjemnością pragnę poinformować, iż już w ten piątek odbędzie się PREMIERA utworu z nowej płyty @jamesarthurinsta23 na której śpiewamy razem w duecie "Let me love the lonely". Nie ukrywam, że zaproszenie do nagrania piosenki z tak wybitnym artystą jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem.

Jeżeli jeszcze nie słyszeliście pierwszego singla z tej płyty to serdecznie polecam "Say you won't let go" (aktualnie UK#1)

Jesteście ciekawi jak wypadli razem w duecie?

Ostatni singiel MaRiny - "On my way"