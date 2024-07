Marina Łuczneko-Szczęsna bawiła się na koncercie Justina Biebera. Piosenkarka nie pojawiła się wczoraj na trybunach i nie kibicowała Polakom w meczu z Rumunią, ale za to świetnie bawiła się na występie idola nastolatek. Marina na profilu na Instagramie pochwaliła się nagraniem z koncertu, gdzie jak się okazuje wybrała się w towarzystwie Sary Boruc. W trakcie, kiedy Wojtek Szczęsny i Artur Boruc trzymali kciuki za swoich kolegów na boisku i przeżywali chwilę grozy, kiedy Robert Lewandowski został ogłuszony petardą i upadł na murawę, ich żony imprezowały w Krakowie.

Tak jak wspominałam kiedyś #purpose to moja ulubiona płyta ostatnich lat i nie mogłam przeoczyć tego koncertu. A JB odwalił kawał dobrej roboty i naprawdę świetnie się bawiłyśmy wśròd rozanielonych nastolatek hehe Uwielbiam takie koncerty , to zawsze jest niesamowita motywacja i inspiracja do pracy ❤ Fun z @sinbymannei- napisała na Instagramie.