Niedawno odbyła się konferencja prasowa gali freak fightowej "Clout MMA", na której już niebawem zawalczy między innymi Marianna Schreiber. Jest ona od lat żoną posła "Prawa i Sprawiedliwości"- Łukasza Schreibera. Nieoczekiwanie, na scenę weszła Laluna, znana z programu "Królowe życia", która w ostrych słowach zwróciła się do Schreiber!

Laluna zaatakowała Mariannę Schreiber

Gale freak fightowe są od lat ochoczo oglądane przez internautów, ale jeszcze częściej fani czekają na konferencje prasowe, na których dochodzi do ostrej wymiany zdań między rywalami. Tym razem było inaczej, ponieważ na scenie pojawiła się Laluna, która nie jest gwiazdą tegorocznej edycji "Clout MMA". Laluna swoje słowa kierowała do Marianny Schreiber, wyzywając ją do "face to face" i mówiąc do niej obraźliwe słowa:

Jesteś jedną, wielką hipokrytką, zakłamaną babą (...) a więc zapraszam Cię do face to face, bo ja Ci nie odpuszczę (...) zniszczyłaś życie niejednej kobiecie (...) zajmij stołek w sejmie obok swojego męża, robisz mu wstyd. Jesteś największą patologią - krzyczała Laluna.

Następnie Laluna poszła o krok dalej, podchodząc do Marianny i krzycząc do niej kolejne zdania. Marianna Schreiber na początku wyglądała na niewzruszoną, ale z biegiem czasu emocje zaczęły brać górę i zwróciła się do Laluny:

Nie pluj na mnie, bo mnie jeszcze HIV-em zarazisz - odgryzła się Schreiber.

Instagram@lala_laluna_official

To bardzo zdenerwowało Lalunę, która nie wahając się, uderzyła Mariannę w twarz i wtedy musiała, zainterweniować ochrona gali. Marianna była wyraźnie zmieszana, ale wyjaśniła, dlaczego nie chce stawać do "face to face" z Laluną:

Razem ze swoim prawnikiem złożyliśmy wniosek o zakaz zbliżania się Laluny do mnie. Dlaczego? Bo od 1 stycznia do 19 lutego powstało na mój temat setki InstaStories i innych wypowiedzi z zastraszaniem i pomówieniami mnie przez Lalunę -powiedziała.

Instagram@marysiaschreiber