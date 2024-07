Już w marcu rusza kolejna edycja programu "The Voice of Poland", gdzie jedną z trenerek jest wokalistka Maria Sadowska. Zasiądzie ona w jury m.in. obok Justyny Steczkowskiej, która powraca na fotel trenera po krótkiej przerwie. O promocję show dbają właśnie między innymi jurorzy. Im więcej kontrowersji tym lepiej. Tę zasadę zastosowała Sadowska, która postanowiła rozebrać się w spocie.

To nie jedyne poświęcenie Marii Sadowskiej na planie kręcenia nowego zwiastunu "The Voice". Roznegliżowana artystka postanowiła połączyć nagość z muzyką. Leżąc na podłodze, wśród okładek wielu albumów, operatorzy kamer zrzucali na wokalistkę winyle. Pomysł wydaje się być interesujący, ale możemy zaobserwować, jak artystka w pewnym momencie dostaje kantem jednej z płyt w głowę. Choć wygląda to niebezpiecznie, piosenkarka wychodzi z tego z uśmiechem.

Mamy nadzieje, że następne spoty reklamowe, będą równie interesujące, ale przynajmniej bezpieczne. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji Sadowska również zaliczyła drobny wypadek. Zobacz: Krew na planie The Voice. Sadowska upadła

