Margaret to jedna z najpopularniejszych obecnie wokalistek w Polsce. Odnosi wielkie sukcesy muzyczne, każda jej piosenka staje się radiowym hitem, a teledyski biją rekordy oglądalności. Ostatnio została nawet twarzą wielkiej sieci telefonicznej, a media od jakiegoś czasu spekulują o jej zagranicznej karierze.

Reklama

Zobacz: Margaret i Podsiadło w swoich pierwszych dużych reklamach. Która lepsza?

Jakiś czas temu artystka gościła we Włoszech, gdzie udzielała wywiadów kilku największym rozgłośniom radiowym. Chwaliła się, że została przez Włochów bardzo ciepło przyjęta. Teraz ma kolejny powód do radości. Na swój Instagram wrzuciła właśnie skan artykułu, który ukazał się we włoskim magazynie "Ragazza Mag". Do wywiadu dołączonych jest kilka zdjęć piosenkarki.

Czyżby Margaret naprawdę zdobyła serca Włochów?

Zobacz: Margaret zaszalała z fryzurą. Na wiosnę przefarbowała włosy na odważny kolor



Zobacz także

Reklama

Margaret w rodzicami w programie Polsatu: