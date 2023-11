Reklama

Odwiedziliśmy Margaret na planie programu "Super Pies" w Polsacie i zapytaliśmy ją oczywiście o Eurowizję 2018! Polska piosenkarka brała udział w szwedzkich preselekcjach z utworem "In My Cabana" ostatecznie zajęła wysokie, 7 miejsce. Polskę reprezentować będą Gromee i Lukas Meijer z hitem "Light me up"! Jak Margaret ocenia ich szanse? Zobaczcie!

