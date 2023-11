Reklama

Margaret przeszła do dogrywki w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji. Oznacza to, że polska artystka z piosenką "In My Cabana", weźmie udział w tzw. konkursie drugiej szansy, w którym powalczy o możliwość reprezentowania Szwecji w finale Eurowizji. Choć dla gwiazdy to ogromny sukces zarówno w oczach Polaków, jak i Szwedów, ona sama nie wydaje się być nastawiona na zwycięstwo. Dlaczego? Posłuchajcie, co Margaret zdradziła przed kamerą Party.pl! To się nie spodziewaliśmy!

Margaret wystąpi w koncercie w Kristianstad już 3 marca. Wtedy dowiemy się, czy Polka ma szansę na awans do finału. Artystka zdradziła szczegóły show! Będzie się działo!

Margaret ma szansę reprezentować Szwecję w finale Eurowizji.

Trzymamy kciuki za polską artystkę!