Za nami półfinał drugiej szansy na Melodifestivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2018! Udział w nim wzięła Margaret z piosenką "In my Cabana", która o wejście do finału rywalizowała z wokalistą Moncho z piosenką "Cuba Libre". I wygrała! Polska artystka awansowała do finału szwedzkich preselekcji i powalczy o reprezentowanie tego kraju już 10 marca! WOW! Gratulacje!

Margaret na szwedzkich preselekcjach WYNIKI

Przypomnijmy - 10 lutego Margaret po raz pierwszy stanęła na scenie podczas szwedzkich eliminacji. O wejście do finału rywalizowała wówczas z 6 innymi artystami. Tylko dwóch z nich awansowało automatycznie do finału, zaś wokaliści z 3. i 4. miejsca znalazło się w koncercie "drugiej szansy", a w tym Margaret z utworem "In My Cabana", który w Szwecji, tuż po premierze, cieszył się ogromną popularnością, plasując się na 1. miejscu listy Spotify! A teraz Margaret osiągnęła kolejny wielki sukces i awansowała do finału szwedzkich preselekcji! To naprawdę ogromny sukces polskie artysty za granicą. Czy uda jej się i będzie reprezentować Szwecję na Eurowizji? O tym przekonamy się 10 marca podczas wielkiego finału, który odbędzie się we Friends Arena w Solnie w Sztokholmie. Gratulacje!

Zobaczcie zdjęcia z występu Margaret!

