2 z 4

W ostatnich odcinkach poprzedniego sezonu "M jak miłość" Marcin włamał się do domu Izy i Artura. Chodakowski próbował wówczas znaleźć dowody na to, że to właśnie on jest ojcem małej Mai. Marcin chciał zdobyć materiał genetyczny dziewczynki, ale wtedy do domu wrócił Artur i wezwał policję. Wiemy już, że po kilku godzinach od tych wydarzeń policja zjawiła się w mieszkaniu Marcina...

Teraz, w nowych odcinkach "M jak miłość" dowiemy się, czy serialowy przystojniak trafi za kratki za włamanie!

Zobacz także: "M JAK MIŁOŚĆ", PODOBNIE JAK WIZAZ.PL, KOŃCZY 18 LAT. JAK ZMIENILI SIĘ BOHATEROWIE SERIALU?