Wymowny komentarz Tomasza Ciachorowskiego pod zdjęciem z planu "M jak miłość"! Czy Artur wróci?

W nowym sezonie "M jak miłość" w rodzinie Chodakowskich w końcu zagości spokój. Tak przynajmniej mogłoby się wydawać! Sprawa w sądzie dotycząca śmierci Artura jest już na ostatniej prostej i nowe zdjęcia z planu wskazują na to, że Olek wyjdzie na wolność. Teraz Mikołaj Roznerski pochwalił się w mediach społecznościowych nowym zdjęciem Izy i Marcina. Chodakowscy pozują na nim z dziećmi i widać, że są bardzo szczęśliwi. Fotografię skomentował Tomasz Ciachorowski czyli serialowy Artur. To, co napisał może niepokoić...

Czy Skalski nawet po śmierci nie da spokoju Izie?

Tomasz Ciachorowski zapowiada powrót Artura?

Mikołaj Roznerki opublikował na Instagramie zdjęcie z serialową Izą, Stasiem i Mają. Wszyscy mają uśmiechy na twarzach i być może planują wspólny wyjazd.

Kocham tych Ludzisków ❤️ Praca z nimi to zawsze przygoda 🔥👊☺️ Wariaty takie ...😂😂😂 Pozdrawiamy szaleńczo z planu @mjakmilosc.official 😁👊💪❤️ - napisał pod zdjęciem Mikołaj Roznerski.

Tymczasem uroczą fotografię szybko skomentował Tomasz Ciachorowski, który grał w serialu Artura Skalskiego i napisał:

Boże - moja córeczka :). Jaka wyrośnięta. I skóra zdjęta z taty 😏😉

Na to Mikołaj Roznerski żartobliwie odpowiedział: Chciałbyś 😂💪👊😁, a serialowy Artur dodał: tak łatwo się mnie nie pozbędziecie 😉. Całusy dla wszystkich.

Czyżby Tomasz Ciachorowski w ten sposób zapowiedział, że kłopoty rodziny Chodakowskiej związane z Arturem jeszcze się nie skończą! Oby na żartobliwych komentarzach się skończyło!

Spójrzcie na to wymowne zdjęcie...

Iza w ostatnim sezonie "M jak miłość" przeżyła prawdziwy dramat. Uwolnienie się od Artura nawet po jego śmierci jest trudne!

Kamil Gryc odpuści w końcu Izie po tym, jak usłyszy jej dramatyczne zeznanie w sądzie.