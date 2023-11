Prezentacja jesiennej ramówki TVN już za nami! Było to duże wydarzenie, na którym pojawiła się cała plejada gwiazd (zobacz: Kinga Rusin, Małgorzata Socha, Małgorzata Rozenek... - plejada gwiazd na prezentacji ramówki TVN!) i oczywiście zaprezentowane zostały nowości stacji, które już niedługo pojawią się na naszych ekranach. W trakcie konferencji nie brakowało też zabawnych sytuacji. Tym razem to Marcin Prokop zażartował sobie z Agnieszki Woźniak-Starak! Co powiedział?

Marcin Prokop żartuje sobie z Agnieszki Woźniak-Starak

Gdy Marcin Prokop przedstawiał ją na scenie, to nawiązał do jej małżeństwa z milionerem, Piotrem Woźniakiem-Starakiem, i zażartował, że żyje w "zamku".

- O, jak dobrze zobaczyć Agnieszkę! Dawno jej nie widziałem. Wygląda super. W końcu wyrwała się ze swojego zamku. Małżeństwo jej służy! - powiedział Marcin Prokop.

Z pewnością Agnieszka Woźniak-Starak nie obraziła się za ten niewinny żart. ;)

Agnieszka Woźniak-Starak na konferencji TVN

Marcin Prokop prowadził prezentację jesiennej ramówki TVN-u