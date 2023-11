Marcin Dubieniecki zabrał głos w sprawie zdjęcia, które na Instagramie opublikowała Sara Boruc. Chodzi o rodzinną fotografię, na której nie ma starszego syna piłkarza z jego pierwszego małżeństwa z Katarzyną Modrzewską.

Prawnik ostro zareagował na słowa gwiazdy, dotyczące utrudniania kontaktu z dzieckiem przez byłą żonę Boruca, która jest aktualnie związana z Marcinem Dubienieckim. Co napisał prawnik na Twitterze?

Sara Boruc opublikowała rodzinną fotografię z trójką dzieci: Oliwią, Amelią i Noah. Chciała się pochwalić, że zawsze marzyła o dużej rodzinie. Fani szybko zareagowali na zdjęcie i zapytali dlaczego nie ma na nim starszego syna Artura Boruca z małżeństwa z Katarzyną Modrzewską. Sara Boruc emocjonalnie zareagowała i napisała w odpowiedzi:

Też nam przykro, od 11 lat walczymy z matką. Nie mamy z nim żadnego kontaktu, niestety. Artur od urodzenia widział go może pięć razy. Wszystko za sprawą mamy chłopca, która zadbała o to, by nie poznał taty ani sióstr... - czytamy na Instagramie Sary Boruc.