To właśnie występ Tomasza "Kowala" Kowalskiego poruszył Marcelinę Zawadzką do łez. Widzowie mogą go kojarzyć z programu "Must Be The Music", który udało mu się wygrać. Jednak jego dobrze zapowiadającą się karierę przerwał dramatyczny wypadek. W 2014 roku muzyk jadąc na motocyklu zderzył się z samochodem. 19-letni kierowca auta wymusił pierwszeństwo. Tomasz Kowalski trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Niezbędne było wprowadzenie go w stan śpiączki farmakologicznej. Badania wykazały, że u muzyka doszło do przerwania rdzenia kręgowego. Od tamtej pory "Kowal" jest sparaliżowany od pasa w dół.

- Wszystko legło w gruzach, wszystko przyciśnięte, nerwy uszkodzone. Trzeba wszystko od nowa przyzwyczajać, ćwiczyć nowe metody, to jest strasznie męczące, ale powoli to śpiewanie idzie - zapewnił podczas swojej wizyty w "Pytaniu na śniadanie".

Tomasz Kowalski zbudował nawet specjalną platformę, dzięki której może śpiewać w pozycji pionowej.