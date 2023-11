W połowie kwietnia Rafał Jonkisz i Marcelina Zawadzka rozstali się. Gwiazdy były ze sobą przez kilka miesięcy. Choć wielu wróżyło im wspólną, długą przyszłość, ich związek szybko przeszedł do historii. Czyżby jednak za sobą zatęsknili? Zawadzka i Jonkisz wraz z przyjaciółmi wybrali się na obóz! Czy to oznacza, że wrócili do siebie?

Jonkisz i Zawadzka są razem?

Zawadzka i Jonkisz o związku nie mówili dużo. Po rozstaniu obydwoje udzielili krótkich wywiadów, w których potwierdzili rozstanie.

Po wielogodzinnych rozmowach zdecydowaliśmy się rozstać. To była bardzo trudna, ale przemyślana i świadoma decyzja – powiedział "Party" Rafał Jonkisz.

Mister dodał, że teraz on i Marcelina będą przyjaciółmi, z czego bardzo się cieszą, ponieważ nieustannie widują się na różnych imprezach. Słowa Jonkisza znalazły potwierdzenie kilka tygodni później. Mister i prezenterka wzięli udział w obozie "Influencer camp" w Jastarni.

- Oczywiście wspólne wygłupy i morskie kąpiele o niczym jeszcze nie świadczą, ale już trzymanie się za ręce – jak najbardziej! (…) Najwyraźniej rozstanie było zbyt pochopne – informowali dziennikarze Faktu.

Zobaczcie wspólne zdjęcia Jonkisza i Zawadzkiej z wakacji. Myślicie, że rzeczywiście coś w tym jest?

Uśmiech nie schodził im z twarzy

Rafał i Marcelina na wspólnym obozie