Gdy była w ciąży, wszyscy zakładali, że jej córeczka nauczy się pływać, jeszcze zanim postawi pierwszy krok. Ale Otylia Jędrzejczak nie chciała się z tym śpieszyć. 7-miesięczna Marcelinka zadebiutowała

na basenie dopiero teraz.

Mistrzyni olimpijska zakończyła już tegoroczną edycję warsztatów pływackich dla dzieci Otylia Swim

Tour i powoli myśli o pierwszych świętach z córeczką.

"Jedziemy do dziadków: najpierw do Krakowa, potem do Włocławka. Zrobimy trochę kilometrów, ale na szczęście nasza Marcelinka jest dzielną podróżniczką", mówi Otylia.