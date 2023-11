Najgłośniejszy ślub tego roku już za nami. W sobotę 19 maja książę Harry poślubił piękną Meghan Markle na oczach całego świata! Transmisję z ceremonii można było oglądać w telewizji, ale to, co wydarzyło się tuż po niej do tej pory było tajemnicą.

Dopiero dziś Alexi Lubomirski opublikował oficjalne zdjęcie najsławniejszej rodziny w Wielkiej Brytanii. To właśnie fotograf polskiego pochodzenia staną za obiektywem wyjątkowego zdjęcia pamiątkowego. Również on wykonał sesję narzeczeńską pary książęcej.

To był niesamowity zaszczyt i przywilej, aby udokumentować podróż miłości księcia i księżnej. Od zdjęć zaręczynowych, przez oficjalny ślub i portret rodzinny. To był piękny rozdział w mojej karierze i życiu, którego nigdy nie zapomnę - napisał Alexi Lubomirski publikując piękne zdjęcie w sieci.

Ta fotografia z przejdzie do historii!

Alexi Lubomirski

Alexi Lubomirski jest też autorem książęcej sesji narzeczeńskiej

Zdjęcie z sesji zaręczynowej Meghan Markle i księcia Harry'ego / fot. Alexi Lubomirski

Jesteśmy z niego dumni!