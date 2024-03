Karol Pęciak znany także jako "Szalony Karol" znany był przede wszystkim z nagrywania i udostępniania na TikToku zabawnych filmików. Jego profil obserwowany jest przez 400 tysięcy użytkowników w portalu społecznościowym.

Karol Pęciak "Szalony Karol" jakiś czas temu w rozmowie z radio Eska opowiadał o swojej książce "Życie z zegarkiem". Co się okazało nazwa książki powstała przez to, że mężczyzna miał wszczepioną sztuczną zastawkę serca, która jak mówił "słyszał, jak tykała".

Mam wszczepioną sztuczną zastawkę serca, więc słyszę, jak tyka. Dlatego w nazwie mojej książki jest 'życie z zegarkiem. To jest najbardziej skupiające uwagę w moim życiu, a tak poza tym muszę przyjmować leki rozrzedzające krew do końca życia i jednie przez to muszę unikać sportów, w których mogę mieć obrażenia od skaleczeń do otwartych złamań, przy których mógłbym się wykrwawić

- powiedział podczas wywiadu Karol.