Kilka dni temu, podczas finałowego odcinka muzycznego show "Bitwa na głosy" Radosław Majdan po raz pierwszy oficjalnie pojawił się z nową partnerką (zobacz: Majdan chwali się nową dziewczyną. Ładniejsza od Dody?). Okazuje się, że nowa dziewczyna u boku piłkarza to aktorka, Anna Prus, która już jest porównywana do byłej żony Majdana, Dody.

Nową partnerką Radosława najbardziej oczarowana jest jego mama. Hanna Majdan w rozmowie z Super Expressem zachwala wybrankę syna.

- Poznałam Anię i muszę przyznać, że to fantastyczna dziewczyna . Przyjechała do nas na święta, była na chrzcie bliźniaków mojego drugiego syna. Jest fantastyczna, miła , można z nią porozmawiać o wszystkim.

Mama piłkarza nie ma też wątpliwości, że jej syn, będzie dobrym ojcem. Przy okazji zdradziła chyba jakąś tajemnicę:

- Czekam na wnuki, i wszystko wskazuje na to, że już niedługo będą. Ale to zależy od Radka i Ani. Wiem, że Radek będzie znakomitym ojcem, on kocha dzieci. Ania też będzie dobra matką. Jestem szczęśliwa i cieszę się, że są ze sobą.